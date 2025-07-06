06 июля 2025

Lada и Aurus показали на «Иннопроме» российские беспилотники с видеокамерами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили оснащены современными комплексами
Автомобили оснащены современными комплексами Фото:
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«Иннопром — 2025»

Государственный центр «НАМИ» в рамках промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге показал два прототипа беспилотных автомобилей. Они созданы на базах Aurus Komendant и Lada Vesta.

Автомобили оснащены по последнему слову техники. Помимо пяти радаров и семи видеокамер, на транспортных средствах установлены блоки спутниковой навигации, Wi-Fi и LTE.

За автономность беспилотников также будут отвечать блоки управления шасси. Заявляется, что модифицированные автомобили способны распознавать объекты на расстоянии до 200 метров.

В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию.

Так выглядит установленный на автомобилях беспилотный комплекс
Так выглядит установленный на автомобилях беспилотный комплекс
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Государственный центр «НАМИ» в рамках промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге показал два прототипа беспилотных автомобилей. Они созданы на базах Aurus Komendant и Lada Vesta. Автомобили оснащены по последнему слову техники. Помимо пяти радаров и семи видеокамер, на транспортных средствах установлены блоки спутниковой навигации, Wi-Fi и LTE. За автономность беспилотников также будут отвечать блоки управления шасси. Заявляется, что модифицированные автомобили способны распознавать объекты на расстоянии до 200 метров. В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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