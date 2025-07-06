Государственный центр «НАМИ» в рамках промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге показал два прототипа беспилотных автомобилей. Они созданы на базах Aurus Komendant и Lada Vesta.
Автомобили оснащены по последнему слову техники. Помимо пяти радаров и семи видеокамер, на транспортных средствах установлены блоки спутниковой навигации, Wi-Fi и LTE.
За автономность беспилотников также будут отвечать блоки управления шасси. Заявляется, что модифицированные автомобили способны распознавать объекты на расстоянии до 200 метров.
В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию.
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