Из-за атак ВСУ приостановлено Ж/Д сообщение в Воронежской области

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Несколько поездов были задержаны
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минувшей ночью ПВО сбили минимум восемь дронов ВСУ над Воронежской областью. Из-за падения обломков БПЛА были задержаны железнодорожные поезда, сообщил глава региона Александр Гусев.

«В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов», — написал Гусев. По его данным, ж/д сообщение восстановлено, однако опасность БПЛА сохраняется. 

Всего за ночь Киев пустил 91 дрон на регионы РФ. Большинство из них атаковали Белгородскую область. Информацию об этом сообщили в Минобороны России. 

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Минувшей ночью ПВО сбили минимум восемь дронов ВСУ над Воронежской областью. Из-за падения обломков БПЛА были задержаны железнодорожные поезда, сообщил глава региона Александр Гусев. «В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов», — написал Гусев. По его данным, ж/д сообщение восстановлено, однако опасность БПЛА сохраняется.  Всего за ночь Киев пустил 91 дрон на регионы РФ. Большинство из них атаковали Белгородскую область. Информацию об этом сообщили в Минобороны России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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