Челябинский «Трактор» совершил невероятный камбэк в финале чемпионата КХЛ 3Х3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выиграл первую игру в суперфинале чемпионата КХЛ 3Х3 у минского «Динамо». Как сообщает сайт лиги, «черно-белые» спасли игру со счета 1:4.
«Трактор» совершил камбэк, отыгравшись с 1:4. Счет открыл Кирилл Кадышев из «Трактора», дебютировавший в Чемпионате КХЛ 3х3, затем четыре безответные шайбы в ворота соперника отправили минчане. Однако челябинцы проявили свой легендарный характер, которым обладают, кажется, все команды системы «Трактора», и спасли игру. А победную шайбу забросил лучший бомбардир «Трактора» в «трешке» Григорий Несветаев — он отличился за шесть секунд до сирены!» — сообщает сайт КХЛ.
Суперфинал Чемпионата КХЛ 3Х3 проходит с 6 по 12 июля на малом льду «ЦСКА Арены» в Москве. В таком формате чемпионат проводится впервые.
В суперфинале принимают участие шесть команд. Это «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск), «Динамо» (Минск), «Авангард» (Омск) и «Салават Юлаев» (Уфа).
7 июля «Трактор» сыграет с «Ак Барсом». Матч будет транслироваться каналами КХЛ. Игра начнется в 19:20 по уральскому времени. Полуфиналы, финал и матч за третье место состоятся 12 июля.
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