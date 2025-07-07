«Ведомости» выяснили, кто заменит уволенного министра транспорта России

С наибольшей вероятностью новым министром транспорта станет действующий заместитель министра, ранее возглавлявший Новгородскую область Андрей Никитин. Об этом сообщают источники.
По данным источников «Ведомостей», именно с целью последующего назначения в федеральное правительство Никитин покинул пост губернатора в феврале 2025 года. Тогда же он был назначен замминистра и начал курировать цифровую трансформацию транспортного комплекса страны. По информации собеседников издания, процесс подготовки кадровых перестановок занял несколько месяцев. Рассматривалась возможность официального назначения Никитина накануне Петербургского международного экономического форума.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт руководил министерством с мая 2024 года.
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