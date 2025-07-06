В аэропортах ХМАО массовая задержка рейсов

В Сургуте и Нижневартовске задержан вылет нескольких авиарейсов
В аэропортах Сургута и Нижневартовска произошла массовая задержка рейсов. Об этом сообщается на сайтах компаний.
«Рейс Москва, Шереметьево. Задержан до 16:50», — сообщается на сайте международного аэропорта Нижневартовска.
Кроме того, задержаны рейсы до Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга. В сургутском международном аэропорту имени Фармана Салманова также отложены вылеты до Сочи и Москвы. В аэропорту Нижневартовска URA.RU пояснили, что причиной задержки стало «позднее прибытие» самолетов.
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