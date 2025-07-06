06 июля 2025
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В аэропортах ХМАО массовая задержка рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте и Нижневартовске задержан вылет нескольких авиарейсов
В Сургуте и Нижневартовске задержан вылет нескольких авиарейсов Фото:

В аэропортах Сургута и Нижневартовска произошла массовая задержка рейсов. Об этом сообщается на сайтах компаний.

«Рейс Москва, Шереметьево. Задержан до 16:50», — сообщается на сайте международного аэропорта Нижневартовска.

Кроме того, задержаны рейсы до Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга. В сургутском международном аэропорту имени Фармана Салманова также отложены вылеты до Сочи и Москвы. В аэропорту Нижневартовска URA.RU пояснили, что причиной задержки стало «позднее прибытие» самолетов.

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В аэропортах Сургута и Нижневартовска произошла массовая задержка рейсов. Об этом сообщается на сайтах компаний. «Рейс Москва, Шереметьево. Задержан до 16:50», — сообщается на сайте международного аэропорта Нижневартовска. Кроме того, задержаны рейсы до Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга. В сургутском международном аэропорту имени Фармана Салманова также отложены вылеты до Сочи и Москвы. В аэропорту Нижневартовска URA.RU пояснили, что причиной задержки стало «позднее прибытие» самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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