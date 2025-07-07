«Злобная тетка-гинеколог»: Медведев жестко прошелся по делу о «краже уколов фон дер Ляйен»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен как «злобную тетку-гинеколога», которая надоела всем. Такое заявление он сделал в связи с приближающимся обсуждением вотума недоверия в отношении фон дер Ляйен, связанного с махинациями в закупках вакцин.
«Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что на этой неделе «бессмысленный и беспощадный Европарламент» будет принимать решение относительно будущего фон дер Ляйен.
По словам Медведева, есть вероятность, что она сохранит свою должность, однако уже появились признаки ослабления позиций наиболее радикальных противников России. Ситуация осложнилась после того, как стало известно о возможной причастности фон дер Ляйен к непрозрачным закупкам вакцины Pfizer во время пандемии, отметил зампред Совбеза.
Вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен рассмотрят 7 июля на сессии Европарламента в Страсбурге. Причиной стали скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19 и возможный конфликт интересов, передает «Царьград».
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