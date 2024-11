Фон дер Ляйен судят за «кражу уколов»: что нужно знать о скандальном деле главы Еврокомиссии

Урсулу фон дер Ляйн подозревают в удалении переписки с производителями вакцины Фото: Официальный сайт Европарламента Суд ЕС 15 ноября рассмотрит дело против главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая обвиняется в нарушениях при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Подробности скандала с вакциной — в материале URA.RU. Обвинения в коррупции В суд на главу ЕК подало издание The New York Times. По данным американской газеты, в 2021 году фон дер Ляйен заключила контракт на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, по SMS-переписке с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла. При этом она не согласовывала данное решение со странами Евросоюза. Речь идет о сделке по закупке 1,8 млрд доз вакцины Pfizer на сумму 35 млрд евро. Еврокомиссия подтвердила обсуждение контрактов с Pfizer посредством SMS, но отказалась публиковать переписку, заявив, что она была «по ошибке удалена». В связи с чем газета The New York Times решила обратиться в суд. В ходе заседания суд попросит представителей ЕК рассказать историю переписки и объяснить, почему она не была сохранена, а, может быть, и оказалась намеренно удалена. Вакцины в ЕС закупили больше необходимого Фото: Денис Моргунов © URA.RU В начале года еще одно уголовное дело в отношении Урсулы фон дер Ляйен было передано из бельгийского ведомства в европейское. Расследование началось после жалобы бельгийского юриста Фредерика Бальдана. Главе Еврокомиссии вменяют «вмешательство в государственные функции, уничтожение SMS-сообщений и коррупцию». Указанные SMS-сообщения, как заявляет истец, доказывают сговор между фон дер Ляйен и президентом компании Pfizer Альбертом Бурлой. Еще один скандал, разгоревшийся на фоне закупок вакцины Pfizer, был связан с утилизацией якобы 215 млн невостребованных доз препарата. Потери европейского бюджета составили 4 млрд евро. Несмотря на это, ЕС вынужден продолжить закупать у Pfizer вакцины вплоть до 2027 года. Польша и Венгрия решили отказаться от закупок в силу ненадобности, но фармкомпания подала на них в суд. Как сообщали анонимные источники Politico, недовольные ситуацией Варшава и Будапешт присоединились к жалобе, поданной Бальданом. Однако после того, как премьер-министром Польши был избран проевропейски настроенный Дональд Туск, страна отозвала свою подпись. Урсула отказалась предоставить переписку с фармкомпанией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Ранее Суд ЕС по иску европейских общественных организаций против Еврокомиссии постановил, что ЕК не предоставила необходимого общественного доступа к контрактам на закупку вакцин от COVID-19. Также суд признал Еврокомиссию виновной в нарушении норм ЕС за снятие с производителей ответственности за побочные действия вакцин. Речь идет о контрактах на 2,7 млрд евро на поставку свыше 3 млрд доз вакцин до проведения клинических испытаний. Контракты заключались под личным контролем фон дер Ляйен. Как в скандале замешан муж Урсулы Муж Урсулы, Хайко фон дер Ляйен — медицинский директор биотехнологической компании Orgenesis, разрабатывающей проект BioShield — «супервакцину» против группы вирусов, в том числе COVID-19. Причем компания сотрудничает с Pfizer. В 2021 году Orgenesis отчиталась о росте доходов на 364%, что усилило подозрения в сговоре. Подогрела подозрения и скоропостижная смерть депутата Европарламента Мишели Ривази, которая активно выступала за подробное расследование связей между Pfizer и главой Еврокомиссии. В ЕС не довольны фон дер Ляйен И без скандала с закупкой вакцин от коронавируса, далеко не все в ЕС довольны стилем управления, который исповедует фон дер Ляйен. Европейские политики недовольны беспрестанными попытками главы Еврокомиссии действовать за пределами своих полномочий и при этом не учитывать мнения лидеров европейских стран. Так глава Евросовета Шарль Мишель обвинил коллегу в том, что она занимается не своим делом и лезет во внешнюю политику. Шарль Мишель заявил, что Урсула лезет не в свое дело Фото: Официальный сайт Европарламента С ним согласен и колумнист британского портала UnHerd Томас Фаз. По его словам, фон дер Ляйен стремится расширить полномочия Еврокомиссии, превращая ее в наднациональный и авторитарный орган власти. Он считает, что глава ЕК создает определенную сеть так называемых зависимостей, для подготовки к захвату власти в Европе. Урсула, как он полагает, использует европейский кризис, чтобы усилить свое влияние, а также пытается манипулировать украинским кризисом в собственных интересах. После того, как фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок в июле, начались новые скандалы. При формировании нового состава ЕК еврокомиссар Тьерри Бретон решил уйти с поста, так как фон дер Ляйен попросила Францию отозвать его кандидатуру в последний момент «по личным причинам». Politico также писала, что фон дер Ляйен давит на отдельные страны ЕС, чтобы они выдвигали на посты комиссаров женщин. Нападки на Россию Фон дер Ляйен не раз высказывалась против России Фото: Официальный сайт Европарламента Урсула неоднократно негативно высказывалась по отношению к России. В частности, обвинила Москву в росте цен на энергоресурсы и продовольствие на мировом рынке. После того, как фон дер Ляйен представила свой новый план по поддержке Киева, исключающий равные переговоры РФ и Украины, пользователи Twitter (теперь X) обрушились на нее с критикой. Многие, вместо поддержки Киева, призвали главу Еврокомиссии к миру. Биография фон дер Ляйен Урсула родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе в семье немецкого политика Эрнста Альбрехта и домохозяйки Хайди Адель Альбрехт. Всего в семье было семеро детей. Первые 13 лет жизни фон дер Ляйен провела в Брюсселе, где ее отец работал в структурах Еврокомиссии. В 1971 году семья вернулась в ФРГ. Угроза покушения В 1970-х, когда ее отец работал премьер-министром земли Нижняя Саксония, спецслужбы ФРГ предупредили Альбрехта, что на его семью готовит покушение левая террористическая организация «Фракция Красной армии». Речь шла о возможном похищении его дочери Урсулы. Тогда она под именем Роуз Лэдсон уехала в Лондон, где прожила около года. На посту министра по делам семьи, а также министра труда она была эффективна Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Работа в здравоохранении По возвращении в Германию она поступила в Высшую медицинскую школу Ганновера, получила докторскую степень в области медицины, а позднее степень магистра в области организации общественного здравоохранения. Вместе с мужем Урсула жила в США, где занималась семьей, но после возвращения в Германию снова занялась медициной — работала научным сотрудником на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и системы здравоохранения Ганноверского мединститута. В 1990-м фон дер Ляйен решила посвятить себя политике и присоединилась к Христианско-демократическому союзу (ХДС), в который входил ее отец. Успехи на посту министра труда В 2005 году, когда пост федерального канцлера Германии заняла Ангела Меркель, фон дер Ляйен стала министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Будучи матерью семерых детей, она приняла много полезных законов. Так, отцы в Германии получили право брать декретный отпуск, а каждому ребенку старше 12 месяцев обеспечили место в детском саду. В 2009 году, став министром труда и общественных дел, она добивалась установления в Германии минимального размера оплаты труда. Также на посту министра труда она настаивала на том, чтобы в топ-менеджмент немецких компаний входило больше женщин. На посту министра обороны Урсула ввязалась в коррупционный скандал Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Коррупционный скандал в бундесвере К 2013 году, когда в Германии прошли очередные выборы, ее называли возможной преемницей Меркель на посту канцлера. Но в итоге в 2013 году фон дер Ляйен стала первой женщиной, возглавившей Министерство обороны ФРГ. При ней ведомство переживало не лучшие времена — наблюдался дефицит на всех уровнях — от кадров до оснащения. Помимо этого, фон дер Ляйен оказалась втянута в коррупционный скандал, который разразился вокруг многомиллионных контрактов бундесвера с внешними консультантами. В итоге она досрочно ушла с поста. В 2019 году Фон дер Ляйен была избрана на пост председателя Еврокомиссии. Она стала первой женщиной на этой должности.

