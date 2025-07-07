На трассе в Нязепетровском районе Челябинской области в съехавшем в кювет автомобиле нашли труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, смерть носила криминальный характер. Подозреваемый был оперативно задержан.
«Подозреваемый, 1959 года рождения, был задержан у себя дома оперативниками угрозыска в кратчайшие сроки, в результате оперативной и слаженной работы сотрудников полиции и следственных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка. Следователями СК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту убийства.
В пресс-службе СКР по региону сообщили, что убийство произошло в ходе ссоры. Выяснять отношения мужчины начали еще в доме у убитого. Конфликт продолжился по дороге (потерпевший повез подозреваемого домой). Тогда пассажир вооружился ножом и ударил водителя в грудь. После чего скрылся.
«Потерпевший, находясь в сознании, с целью сообщить о преступных действиях фигуранта, начал двигаться на автомобиле к территориальному отделу полиции. Однако по пути скончался и съехал с дороги, где и был впоследствии обнаружен сотрудником полиции», — отметили в пресс-службе челябинского следкома.
Сейчас следователем назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. На время следствия обвиняемый заключен под стражу.
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