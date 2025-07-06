06 июля 2025

Свердловчанка годами издевалась над детьми: что решил суд

В Заречном опекуншу признали виновной в истязании детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил свердловчанку к четырем годам условно
Суд приговорил свердловчанку к четырем годам условно Фото:

Белоярский райсуд Свердловской области вынес приговор опекунше Виктории Земляных, которую судили за истязания детей. Финал истории URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

По версии следствия, с 2018-го по 2022-й Виктория избивала детей и причиняла им психические страдания. «Так, женщина кричала на опекаемых детей, оскорбляла их, применяла в воспитании систематические наказания, нанося телесные повреждения, используя малозначительный повод непослушания. В качестве наказания она закрывала детей в подвале жилого дома, в том числе на ночь», — сообщили в свердловской прокуратуре.

Всего у Земляных было трое своих детей и пятеро приемных. Органы опеки и полиция узнали об издевательствах, когда трое детей рассказали обо всем соседке.

Земляных вину не признала. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В пользу потерпевших взыскано 300 тысяч рублей.

«В ходе расследования уголовного дела допрошено свыше 20 свидетелей, проведен ряд экспертиз. После чего дело было направлено в суд», — отметили в областном СУ СК.

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Белоярский райсуд Свердловской области вынес приговор опекунше Виктории Земляных, которую судили за истязания детей. Финал истории URA.RU рассказали в областной прокуратуре. По версии следствия, с 2018-го по 2022-й Виктория избивала детей и причиняла им психические страдания. «Так, женщина кричала на опекаемых детей, оскорбляла их, применяла в воспитании систематические наказания, нанося телесные повреждения, используя малозначительный повод непослушания. В качестве наказания она закрывала детей в подвале жилого дома, в том числе на ночь», — сообщили в свердловской прокуратуре. Всего у Земляных было трое своих детей и пятеро приемных. Органы опеки и полиция узнали об издевательствах, когда трое детей рассказали обо всем соседке. Земляных вину не признала. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В пользу потерпевших взыскано 300 тысяч рублей. «В ходе расследования уголовного дела допрошено свыше 20 свидетелей, проведен ряд экспертиз. После чего дело было направлено в суд», — отметили в областном СУ СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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