Свердловчанка годами издевалась над детьми: что решил суд

Белоярский райсуд Свердловской области вынес приговор опекунше Виктории Земляных, которую судили за истязания детей. Финал истории URA.RU рассказали в областной прокуратуре.
По версии следствия, с 2018-го по 2022-й Виктория избивала детей и причиняла им психические страдания. «Так, женщина кричала на опекаемых детей, оскорбляла их, применяла в воспитании систематические наказания, нанося телесные повреждения, используя малозначительный повод непослушания. В качестве наказания она закрывала детей в подвале жилого дома, в том числе на ночь», — сообщили в свердловской прокуратуре.
Всего у Земляных было трое своих детей и пятеро приемных. Органы опеки и полиция узнали об издевательствах, когда трое детей рассказали обо всем соседке.
Земляных вину не признала. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В пользу потерпевших взыскано 300 тысяч рублей.
«В ходе расследования уголовного дела допрошено свыше 20 свидетелей, проведен ряд экспертиз. После чего дело было направлено в суд», — отметили в областном СУ СК.
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