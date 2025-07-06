06 июля 2025

Миллиардер Потанин профинансировал первый в Пермском крае школьный эндаумент-фонд

В Перми школа №146 выиграла 25 млн рублей от фонда Владимира Потанина
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд Владимира Потанина постоянный донор пермских НКО
Фонд Владимира Потанина постоянный донор пермских НКО Фото:

Пермская школа №146 первая в Прикамье создаст свой эндаумент-фонд, предназначенный для долгосрочной поддержки и развития учреждения, учителей и школы. Проект стал победителем конкурса фонда Владимира Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста» и получит 25 млн рублей, следует из документации на сайте фонда.

Выпускники школы №146 много лет назад организовали клуб, который поддерживает ее талантливых учеников и педагогов. Создание фонда целевого капитала позволит расширить эту поддержку, а также сделать ее более прогнозируемой, отметил сооснователь и директор «Образовательного клуба друзей физико-математической школы № 146» Евгений Овчаров.

«В 2024 году мы от членов клуба привлекли на помощь школе 14,5 млн рублей. Эти деньги пошли на премии учителям, гранты и премии ученикам, покупку техники, а также проведение интеллектуальных и спортивных мероприятий, в которых принимали участие и ребята из других школ края. На все это деньги мы собирали точечно, под каждый проект. Создание эндаумента позволит начинать долгосрочные программы», — рассказал Овчаров на презентации проекта фонда школы. В такие проекты организаторы намерены вовлекать не только учеников 146 школы, но и ребят из любых районов Прикамья.

В ближайшие три года, на которые рассчитан грант от фонда Потанина, клуб друзей школы №146 намерен открыть свой фонд целевого капитала и увеличить объем привлекаемых средств до 30 млн рублей в год. Для этого на деньги от победы в конкурсе будет набран штат фонда, проведено обучение, внедрены новейшие технологии фандрайзинга.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина подчеркнула, что создание эндаумент-фонда — это не очередной вариант поборов с родителей школьников. Наоборот, такие практики должны исключить их. «Эндаумент — это не те примитивные сборы денег с родителей. Дай бог, чтобы с появлением таких целевых фондов закончилась эра сбора денег. Конечно, больше всего мне импонирует план 146 школы работать с талантливыми ребятами со всего края», — отметила Кассина.

Всего в Пермском крае три организации стали победителями конкурса «Целевые капиталы: стратегия роста». Кроме школы №146 это Пермский театр оперы и балета, а также специализированный фонд целевого капитала «Добрянка», который поддерживает инициативы жителей и некоммерческих организаций города. Таким образом пермские НКО вышли на второе место в России по объему финансирования от фонда Потанина. Первое удерживает Москва.

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Пермская школа №146 первая в Прикамье создаст свой эндаумент-фонд, предназначенный для долгосрочной поддержки и развития учреждения, учителей и школы. Проект стал победителем конкурса фонда Владимира Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста» и получит 25 млн рублей, следует из документации на сайте фонда. Выпускники школы №146 много лет назад организовали клуб, который поддерживает ее талантливых учеников и педагогов. Создание фонда целевого капитала позволит расширить эту поддержку, а также сделать ее более прогнозируемой, отметил сооснователь и директор «Образовательного клуба друзей физико-математической школы № 146» Евгений Овчаров. «В 2024 году мы от членов клуба привлекли на помощь школе 14,5 млн рублей. Эти деньги пошли на премии учителям, гранты и премии ученикам, покупку техники, а также проведение интеллектуальных и спортивных мероприятий, в которых принимали участие и ребята из других школ края. На все это деньги мы собирали точечно, под каждый проект. Создание эндаумента позволит начинать долгосрочные программы», — рассказал Овчаров на презентации проекта фонда школы. В такие проекты организаторы намерены вовлекать не только учеников 146 школы, но и ребят из любых районов Прикамья. В ближайшие три года, на которые рассчитан грант от фонда Потанина, клуб друзей школы №146 намерен открыть свой фонд целевого капитала и увеличить объем привлекаемых средств до 30 млн рублей в год. Для этого на деньги от победы в конкурсе будет набран штат фонда, проведено обучение, внедрены новейшие технологии фандрайзинга. Министр образования Пермского края Раиса Кассина подчеркнула, что создание эндаумент-фонда — это не очередной вариант поборов с родителей школьников. Наоборот, такие практики должны исключить их. «Эндаумент — это не те примитивные сборы денег с родителей. Дай бог, чтобы с появлением таких целевых фондов закончилась эра сбора денег. Конечно, больше всего мне импонирует план 146 школы работать с талантливыми ребятами со всего края», — отметила Кассина. Всего в Пермском крае три организации стали победителями конкурса «Целевые капиталы: стратегия роста». Кроме школы №146 это Пермский театр оперы и балета, а также специализированный фонд целевого капитала «Добрянка», который поддерживает инициативы жителей и некоммерческих организаций города. Таким образом пермские НКО вышли на второе место в России по объему финансирования от фонда Потанина. Первое удерживает Москва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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