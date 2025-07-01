Опубликован рейтинг богатейших бизнесменов России

Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось с начала 2025 года на 24,6 миллиарда долларов и достигло 316,74 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первую тройку лидеров занимают владелец «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов.
Из рейтинга следует, что лидером по приросту капитала в России стал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов и достигло 31,7 миллиарда. Он сохранил первую строчку среди богатейших россиян. Общее состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось с начала 2025 года на 24,6 миллиарда долларов.
Второе место по объему состояния занимает Вагит Алекперов — с начала года его активы увеличились на 1,39 миллиарда долларов и составили 26,7 миллиарда. На третью позицию поднялся основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 1,48 миллиарда — до 24,7 миллиарда долларов. Четвертым в рейтинге стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его капитал снизился на 1,68 миллиарда, до 24,1 миллиарда долларов. Замыкает первую пятерку совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 23,7 миллиарда долларов.
В десятку российских участников мирового списка BBI также вошли Андрей Мельниченко (21,8 млрд), Алишер Усманов (16,4 млрд), Михаил Прохоров (15,4 млрд), Павел Дуров (13,9 млрд) и Михаил Фридман (13,6 млрд). Всего в мировом рейтинге Bloomberg Billionaires Index представлены 21 гражданин России.
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