Челябинца осудили за контрабанду сотен тонн дерева

Житель Челябинской области попался на контрабанде сотен тонн лесоматериалов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, его осудили по 35 эпизодам преступной деятельности.
«Судом вынесен обвинительный приговор, изъятые лесоматериалы обращены в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
На контрабандиста вышли после того, как сотрудники таможни совместно с УФСБ по области и региональным погрануправлением задержали восемь фур, перевозивших пиломатериалы общим весом 210 тонн. Позже было установлено, что ранее через подставные фирмы челябинец уже переправлял древесину. Всего он вывез из страны более 14 тысяч кубометров нелегально добытых лесоматериалов.
«По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов и незаконного создания юридических лиц Челябинской таможней возбуждено 31 уголовное дело по статье 226.1 УК РФ и четыре уголовных дела по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ. В ходе расследования следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России при оперативном сопровождении ФТС России и ФСБ России собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие преступную деятельность контрабандистов», — заявил заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!