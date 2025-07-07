Челябинский хоккейный клуб «Трактор» опубликовал полный календарь игр регулярного чемпионата КХЛ 2025-2026 годов. Календарь опубликован на сайте клуба.
«Команда начнет сезон 5 сентября гостевым матчем с ярославским „Локомотивом“. Завершится регулярка 20 марта домашней игрой с владивостокским „Адмиралом“. Всего в регулярном чемпионате клубу предстоят 68 игр», — следует из календаря.
Календарь включает в себя три перерыва — на Кубок Первого канала (11 — 14 декабря), Новый год (31 декабря — 2 января) и Матч звезд (7 — 8 февраля). Регулярный чемпионат включит в себя 182 игровых дня. Плей-офф начнется 23 марта.
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