Кремль ответил на угрозы Трампа поднять пошлины союзникам БРИКС

Сотрудничество стран БРИКС никогда не будет направлено против каких-либо третьих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение лидера США Дональда Трампа поднять пошлины союзникам БРИКС до 10%
«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа», — заявил официальный представитель Кремля. Пескова цитирует корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что БРИКС представляет собой уникальное объединение государств, разделяющих схожие взгляды и подходы. По его словам, сотрудничество внутри организации никогда не было и не будет направлено против каких-либо третьих стран.
Ранее Трамп заявил о введении дополнительных 10% торговых тарифов для стран, поддерживающих БРИКС. Он отметил, что Вашингтон будет уведомлять иностранные государства о планах ввести против них тарифные меры, передает «Национальная служба новостей».
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