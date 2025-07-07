Кремль ответил на угрозы Трампа поднять пошлины союзникам БРИКС

Песков: сотрудничество БРИКС никогда не будет направлено против третьих стран
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Песков отметил уникальность взаимодействия БРИКС
Песков отметил уникальность взаимодействия БРИКС Фото:
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Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Сотрудничество стран БРИКС никогда не будет направлено против каких-либо третьих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение лидера США Дональда Трампа поднять пошлины союзникам БРИКС до 10% 

«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа», — заявил официальный представитель Кремля. Пескова цитирует корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что БРИКС представляет собой уникальное объединение государств, разделяющих схожие взгляды и подходы. По его словам, сотрудничество внутри организации никогда не было и не будет направлено против каких-либо третьих стран. 

Ранее Трамп заявил о введении дополнительных 10% торговых тарифов для стран, поддерживающих БРИКС. Он отметил, что Вашингтон будет уведомлять иностранные государства о планах ввести против них тарифные меры, передает «Национальная служба новостей».

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Сотрудничество стран БРИКС никогда не будет направлено против каких-либо третьих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение лидера США Дональда Трампа поднять пошлины союзникам БРИКС до 10%  «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа», — заявил официальный представитель Кремля. Пескова цитирует корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что БРИКС представляет собой уникальное объединение государств, разделяющих схожие взгляды и подходы. По его словам, сотрудничество внутри организации никогда не было и не будет направлено против каких-либо третьих стран.  Ранее Трамп заявил о введении дополнительных 10% торговых тарифов для стран, поддерживающих БРИКС. Он отметил, что Вашингтон будет уведомлять иностранные государства о планах ввести против них тарифные меры, передает «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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