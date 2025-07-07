В Шереметьево обнаружили партию оружейных прицелов на 29 млн рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в аэропорту Шереметьево обнаружили у вылетающего в Катар иностранца партию незадекларированных оружейных прицелов и кронштейнов общей стоимостью 29 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.
«Шереметьевские таможенники обнаружили партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 миллионов рублей в багаже иностранца, вылетавшего в Катар», — передает ТАСС сообщение ведомства. По информации ФТС, 142 единицы товаров были выявлены при сканировании багажа 35-летнего гражданина, проходившего через «зеленый коридор».
Проведенная экспертиза установила, что изъятые предметы представляют собой тепловизионные прицелы и крепления для ствольной коробки охотничьего оружия гражданского назначения. Объем и характер перемещаемых изделий не соответствуют критериям товаров для личного пользования, в связи с чем эта партия классифицирована как коммерческая.
Ведомство уточнило, что пассажир заявил о неосведомленности относительно необходимости декларирования. По его словам, он приобрел оборудование у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей и не планировал использовать их в коммерческих целях.
В настоящее время вся партия изъята. В отношении иностранца возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Санкция предусматривает штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией. Следственные действия продолжаются.
Ранее в Росавиации сообщили, что с 5 по 7 июля российские авиаперевозчики задержали около двух тысяч рейсов и отменили 485 вылетов. Сейчас все аэропорты России работают в обычном режиме и осуществляют прием и отправку рейсов в соответствии с расписанием. В частности, в воскресенье, 6 июля, аэропорт Шереметьево обслужил 140,5 тысячи пассажиров; при этом более чем на два часа были задержаны 40 рейсов. На текущий день запланировано выполнение 1 065 рейсов на прилет и вылет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.