06 июля 2025

Пермская опера намерена покрывать гастрольные расходы без помощи бюджета

Пермский театр оперы и балета получил 25 млн рублей от фонда Потанина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Театр оперы и балета развивает свой эндаумент-фонд
Театр оперы и балета развивает свой эндаумент-фонд Фото:

Пермский театр оперы и балета получит 25 млн рублей от фонда Владимира Потанина. Грант, выигранный в конкурсе, пойдет на развитие собственного фонда целевого капитала театра. В результате реализации проекта в Пермской опере рассчитывают через три года покрывать расходы на гастроли и приглашение мировых звезд на свою сцену без помощи госбюджета. Об этом рассказала исполнительный директор фонда поддержки Пермского театра оперы и балета Наталия Атаманова.

«Нам хочется, чтобы по прошествии трех лет, на которые рассчитан грант фонда Потанина, наш целевой капитал и его доходы были сформированы таким образом, чтобы нам удалось покрывать наши гастрольные планы, в том числе и зарубежные. Чтобы хватало средств на привлечение мировых звезд — как артистов, так и постановочной команды. Эндаумент нам нужен для устойчивого развития театра, чтобы он чувствовал свою в некоторой степени финансовую независимость от других источников», — отметила на презентации проекта Атаманова.

Фонд поддержки театра оперы и балета был создан в 2021 году. Основные средства эндаумент-фонда не расходуются, а передаются в управление для получения постоянного дохода. Уже эти доходы театр тратит на свои нужды. По словам генерального директора театра Анны Волк, деньги расходуются на гастроли труппы и образовательные проекты.

Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря продержке фонда Потанина свой эндаумент-фонд создает пермская школа №146. На его доходы планируется не только поддерживать саму школу, учеников и учителей, но также создать общую площадку для проектов, которые будут развивать талантливых ребят со всего Пермского края. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский театр оперы и балета получит 25 млн рублей от фонда Владимира Потанина. Грант, выигранный в конкурсе, пойдет на развитие собственного фонда целевого капитала театра. В результате реализации проекта в Пермской опере рассчитывают через три года покрывать расходы на гастроли и приглашение мировых звезд на свою сцену без помощи госбюджета. Об этом рассказала исполнительный директор фонда поддержки Пермского театра оперы и балета Наталия Атаманова. «Нам хочется, чтобы по прошествии трех лет, на которые рассчитан грант фонда Потанина, наш целевой капитал и его доходы были сформированы таким образом, чтобы нам удалось покрывать наши гастрольные планы, в том числе и зарубежные. Чтобы хватало средств на привлечение мировых звезд — как артистов, так и постановочной команды. Эндаумент нам нужен для устойчивого развития театра, чтобы он чувствовал свою в некоторой степени финансовую независимость от других источников», — отметила на презентации проекта Атаманова. Фонд поддержки театра оперы и балета был создан в 2021 году. Основные средства эндаумент-фонда не расходуются, а передаются в управление для получения постоянного дохода. Уже эти доходы театр тратит на свои нужды. По словам генерального директора театра Анны Волк, деньги расходуются на гастроли труппы и образовательные проекты. Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря продержке фонда Потанина свой эндаумент-фонд создает пермская школа №146. На его доходы планируется не только поддерживать саму школу, учеников и учителей, но также создать общую площадку для проектов, которые будут развивать талантливых ребят со всего Пермского края. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...