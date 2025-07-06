Пермская опера намерена покрывать гастрольные расходы без помощи бюджета

Пермский театр оперы и балета получит 25 млн рублей от фонда Владимира Потанина. Грант, выигранный в конкурсе, пойдет на развитие собственного фонда целевого капитала театра. В результате реализации проекта в Пермской опере рассчитывают через три года покрывать расходы на гастроли и приглашение мировых звезд на свою сцену без помощи госбюджета. Об этом рассказала исполнительный директор фонда поддержки Пермского театра оперы и балета Наталия Атаманова.
«Нам хочется, чтобы по прошествии трех лет, на которые рассчитан грант фонда Потанина, наш целевой капитал и его доходы были сформированы таким образом, чтобы нам удалось покрывать наши гастрольные планы, в том числе и зарубежные. Чтобы хватало средств на привлечение мировых звезд — как артистов, так и постановочной команды. Эндаумент нам нужен для устойчивого развития театра, чтобы он чувствовал свою в некоторой степени финансовую независимость от других источников», — отметила на презентации проекта Атаманова.
Фонд поддержки театра оперы и балета был создан в 2021 году. Основные средства эндаумент-фонда не расходуются, а передаются в управление для получения постоянного дохода. Уже эти доходы театр тратит на свои нужды. По словам генерального директора театра Анны Волк, деньги расходуются на гастроли труппы и образовательные проекты.
Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря продержке фонда Потанина свой эндаумент-фонд создает пермская школа №146. На его доходы планируется не только поддерживать саму школу, учеников и учителей, но также создать общую площадку для проектов, которые будут развивать талантливых ребят со всего Пермского края.
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