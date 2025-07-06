В Екатеринбурге пожилой тренер, осужденный за педофилию, попросился на свободу

В Свердловский облсуд поступило прошение об условно-досрочном освобождении от 87-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева, которого посадили по «педофильской» статье. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.
Судебное заседание пройдет 11 июля. Вероятно, в закрытом режиме. Известно, что наказание Ражев отбывает в екатеринбургской исправительной колонии №10.
Под уголовное преследование он попал в 2021 году. Это произошло после жалобы одной из бывших воспитанниц. Ражев выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины, а она сказала родителям, что он трогал ее на глазах у остальных детей.
После этого его задержали и закрыли в СИЗО. Весной 2021-го, когда суд отпустил его под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное дело. 2 октября 2023-го суд приговорил тренера к двум годам колонии строгого режима. По мнению защиты, приговор был вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки.
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