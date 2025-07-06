06 июля 2025

В Екатеринбурге пожилой тренер, осужденный за педофилию, попросился на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Ражев получил два года колонии
Николай Ражев получил два года колонии Фото:

В Свердловский облсуд поступило прошение об условно-досрочном освобождении от 87-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева, которого посадили по «педофильской» статье. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.

Судебное заседание пройдет 11 июля. Вероятно, в закрытом режиме. Известно, что наказание Ражев отбывает в екатеринбургской исправительной колонии №10.

Под уголовное преследование он попал в 2021 году. Это произошло после жалобы одной из бывших воспитанниц. Ражев выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины, а она сказала родителям, что он трогал ее на глазах у остальных детей.

После этого его задержали и закрыли в СИЗО. Весной 2021-го, когда суд отпустил его под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное дело. 2 октября 2023-го суд приговорил тренера к двум годам колонии строгого режима. По мнению защиты, приговор был вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки.

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В Свердловский облсуд поступило прошение об условно-досрочном освобождении от 87-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева, которого посадили по «педофильской» статье. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции. Судебное заседание пройдет 11 июля. Вероятно, в закрытом режиме. Известно, что наказание Ражев отбывает в екатеринбургской исправительной колонии №10. Под уголовное преследование он попал в 2021 году. Это произошло после жалобы одной из бывших воспитанниц. Ражев выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины, а она сказала родителям, что он трогал ее на глазах у остальных детей. После этого его задержали и закрыли в СИЗО. Весной 2021-го, когда суд отпустил его под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное дело. 2 октября 2023-го суд приговорил тренера к двум годам колонии строгого режима. По мнению защиты, приговор был вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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