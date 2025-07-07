Задержан организатор забега «Спортфест Хибины» в Мурманской области после гибели участников

РИАН: задержан организатор забега в Мурманской области
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Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти двух участников забега
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти двух участников забега Фото:

Задержан организатор забега «Спортфест Хибины» в Мурманской области. Об этом сообщили СМИ экстренные службы.

«Организатор трейла задержан», — поделился источник. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее на ультрамарафоне «Хибины» в Мурманской области погибли два участника, что подтвердил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, соревнования проводила частная компания, а опубликованные кадры с места события показали ухудшение погодных условий во время забега. В МЧС уточнили, что организаторы провели мероприятие, несмотря на предостережения со стороны спасательных служб. СК возбудил уголовное дело.

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Задержан организатор забега «Спортфест Хибины» в Мурманской области. Об этом сообщили СМИ экстренные службы. «Организатор трейла задержан», — поделился источник. Его слова приводит агентство РИА Новости. Ранее на ультрамарафоне «Хибины» в Мурманской области погибли два участника, что подтвердил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, соревнования проводила частная компания, а опубликованные кадры с места события показали ухудшение погодных условий во время забега. В МЧС уточнили, что организаторы провели мероприятие, несмотря на предостережения со стороны спасательных служб. СК возбудил уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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