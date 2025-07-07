Задержан организатор забега «Спортфест Хибины» в Мурманской области после гибели участников

Задержан организатор забега «Спортфест Хибины» в Мурманской области. Об этом сообщили СМИ экстренные службы.
«Организатор трейла задержан», — поделился источник. Его слова приводит агентство РИА Новости.
Ранее на ультрамарафоне «Хибины» в Мурманской области погибли два участника, что подтвердил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, соревнования проводила частная компания, а опубликованные кадры с места события показали ухудшение погодных условий во время забега. В МЧС уточнили, что организаторы провели мероприятие, несмотря на предостережения со стороны спасательных служб. СК возбудил уголовное дело.
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