Появились кадры ультрамарафона в Хибинах, в котором погибли люди

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Участники бежали по горной местности
Участники бежали по горной местности Фото:

Опубликованы кадры ультрамарафона «Хибины» в Мурманской области, где погибли два человека. Видео сняли участники забега.

«На кадрах видно, как в условиях горной местности люди бегут по тропинкам. Погодные условия ухудшаются, усиливается ветер», — следует из видео, опубликованного в telegram-канале Shot.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели двух участников трейла «Хибины». По его словам, соревнования были организованы частной компанией, передает RT

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Опубликованы кадры ультрамарафона «Хибины» в Мурманской области, где погибли два человека. Видео сняли участники забега. «На кадрах видно, как в условиях горной местности люди бегут по тропинкам. Погодные условия ухудшаются, усиливается ветер», — следует из видео, опубликованного в telegram-канале Shot. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели двух участников трейла «Хибины». По его словам, соревнования были организованы частной компанией, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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