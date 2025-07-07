Группа «Конар» из Челябинска построить на озере Увильды новый туркомплекс со спа-центром и бассейном. Как сообщили в пресс-службе губернатора области, подписи под соглашением поставили глава региона Алексей Текслер и гендиректор компании Валерий Бондаренко.
«Документ заложил основу для масштабного инвестиционного проекта по строительству на берегу Увильдов крупного рекреационного гостинично-досугового комплекса. Объект рассчитан на круглогодичное функционирование», — заявили в резиденции губернатора.
Соглашение стороны подписали в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Проект «Красный Камень Увильды» предполагает создание современной туристической инфраструктуры. Кроме названного, инициаторы предусмотрели медицинский центр и объекты размещения на значительное количество номеров: у гостиницы — 156, у апартаментов — 112, у коттеджей —20 номеров.
Власти ждут, что инвестиции возродят заброшенную территорию базы отдыха «Красный Камень». Появятся новые рабочие места, пойдут поступления в бюджет, поедут туристы. Объект находится в Карабашском округе.
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