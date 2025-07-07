Челябинский завод построит туркомплекс на популярном озере. Фото

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Власти и бизнес договорились построить современный туркомплекс на месте прежнего
Власти и бизнес договорились построить современный туркомплекс на месте прежнего Фото:

Группа «Конар» из Челябинска построить на озере Увильды новый туркомплекс со спа-центром и бассейном. Как сообщили в пресс-службе губернатора области, подписи под соглашением поставили глава региона Алексей Текслер и гендиректор компании Валерий Бондаренко.

«Документ заложил основу для масштабного инвестиционного проекта по строительству на берегу Увильдов крупного рекреационного гостинично-досугового комплекса. Объект рассчитан на круглогодичное функционирование», — заявили в резиденции губернатора.

Соглашение стороны подписали в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Проект «Красный Камень Увильды» предполагает создание современной туристической инфраструктуры. Кроме названного, инициаторы предусмотрели медицинский центр и объекты размещения на значительное количество номеров: у гостиницы — 156, у апартаментов — 112, у коттеджей —20 номеров.

Власти ждут, что инвестиции возродят заброшенную территорию базы отдыха «Красный Камень». Появятся новые рабочие места, пойдут поступления в бюджет, поедут туристы. Объект находится в Карабашском округе.

Алексей Текслер и Валерий Бондаренко подписали соглашение на выставке «Иннопром»
Алексей Текслер и Валерий Бондаренко подписали соглашение на выставке «Иннопром»
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Группа «Конар» из Челябинска построить на озере Увильды новый туркомплекс со спа-центром и бассейном. Как сообщили в пресс-службе губернатора области, подписи под соглашением поставили глава региона Алексей Текслер и гендиректор компании Валерий Бондаренко. «Документ заложил основу для масштабного инвестиционного проекта по строительству на берегу Увильдов крупного рекреационного гостинично-досугового комплекса. Объект рассчитан на круглогодичное функционирование», — заявили в резиденции губернатора. Соглашение стороны подписали в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Проект «Красный Камень Увильды» предполагает создание современной туристической инфраструктуры. Кроме названного, инициаторы предусмотрели медицинский центр и объекты размещения на значительное количество номеров: у гостиницы — 156, у апартаментов — 112, у коттеджей —20 номеров. Власти ждут, что инвестиции возродят заброшенную территорию базы отдыха «Красный Камень». Появятся новые рабочие места, пойдут поступления в бюджет, поедут туристы. Объект находится в Карабашском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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