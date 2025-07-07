Губернатор Саратовской области прокомментировал пожар в пятиэтажке Ершова

Бусаргин: в Ершове произошло возгорание в многоквартирном доме
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Проведена эвакуация жильцов дома (архивное фото)
Проведена эвакуация жильцов дома (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Взрыв в пятиэтажном доме в Ершове

В городе Ершове Саратовской области произошло возгорание в многоквартирном доме. Пожар сопровождался частичным обрушением на одном из этажей здания. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

«В Ершове в многоквартирном доме произошло возгорание с частичным обрушением на этаже», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы: пожарные подразделения, полиция, скорая помощь и сотрудники МЧС. Проведена эвакуация жильцов дома.

Предварительно, в результате пожара пострадали три квартиры. Среди жителей дома нет жертв. На место происшествия выехал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин. По поручению губернатора ему предстоит организовать достаточное количество сил и средств для ликвидации последствий пожара, а также обеспечить координацию работы всех служб.

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В городе Ершове Саратовской области произошло возгорание в многоквартирном доме. Пожар сопровождался частичным обрушением на одном из этажей здания. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин. «В Ершове в многоквартирном доме произошло возгорание с частичным обрушением на этаже», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы: пожарные подразделения, полиция, скорая помощь и сотрудники МЧС. Проведена эвакуация жильцов дома. Предварительно, в результате пожара пострадали три квартиры. Среди жителей дома нет жертв. На место происшествия выехал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин. По поручению губернатора ему предстоит организовать достаточное количество сил и средств для ликвидации последствий пожара, а также обеспечить координацию работы всех служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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