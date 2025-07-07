Из пожара в городе Ершов вытащили мужчину и женщину пожилого возраста

Из пожара в городе Ершов Саратовской области, после взрыва в пятиэтажном доме, вытащили мужчину и женщину пожилого возраста. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на улице Космонавтов в Ершове произошел около 14:20 по местному времени, после чего начался пожар. Были повреждены три квартиры.
По предварительным данным, пострадавших среди жителей не было, однако одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за резкого повышения давления. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и ликвидация последствий происшествия.
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