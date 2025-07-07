Из пожара в городе Ершов вытащили мужчину и женщину пожилого возраста

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Из пожара вытащили мужчину и женщину
Из пожара вытащили мужчину и женщину Фото:
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Взрыв в пятиэтажном доме в Ершове

Из пожара в городе Ершов Саратовской области, после взрыва в пятиэтажном доме, вытащили мужчину и женщину пожилого возраста. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на улице Космонавтов в Ершове произошел около 14:20 по местному времени, после чего начался пожар. Были повреждены три квартиры.

По предварительным данным, пострадавших среди жителей не было, однако одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за резкого повышения давления. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и ликвидация последствий происшествия.

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Из пожара в городе Ершов Саратовской области, после взрыва в пятиэтажном доме, вытащили мужчину и женщину пожилого возраста. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на улице Космонавтов в Ершове произошел около 14:20 по местному времени, после чего начался пожар. Были повреждены три квартиры. По предварительным данным, пострадавших среди жителей не было, однако одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за резкого повышения давления. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и ликвидация последствий происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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