Прокуратура начала проверку взрыва в жилом доме Саратовской области

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Прокуратура проверяет взрыв в Ершове
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Взрыв в пятиэтажном доме в Ершове

Прокуратура Саратовской области начала проверку обстоятельств взрыва бытового газа и последующего пожара в многоквартирном доме на улице Космонавтов в Ершове. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«Прокуратура Ершовского района организовала проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале прокуратуры Саратовской области. По предварительной информации, около 14:30 по местному времени (13:30 мск) в аварийно-диспетчерские службы поступило сообщение о хлопке газа на пятом этаже дома №11 по улице Космонавтов.

В администрации Ершовского района уточнили, что после взрыва начался пожар, который затронул три квартиры. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, пострадавших нет, все жители дома были оперативно эвакуированы. В региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание удалось быстро локализовать и распространения огня на другие части здания не произошло.

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Прокуратура Саратовской области начала проверку обстоятельств взрыва бытового газа и последующего пожара в многоквартирном доме на улице Космонавтов в Ершове. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. «Прокуратура Ершовского района организовала проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале прокуратуры Саратовской области. По предварительной информации, около 14:30 по местному времени (13:30 мск) в аварийно-диспетчерские службы поступило сообщение о хлопке газа на пятом этаже дома №11 по улице Космонавтов. В администрации Ершовского района уточнили, что после взрыва начался пожар, который затронул три квартиры. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, пострадавших нет, все жители дома были оперативно эвакуированы. В региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание удалось быстро локализовать и распространения огня на другие части здания не произошло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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