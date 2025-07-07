Прокуратура начала проверку взрыва в жилом доме Саратовской области

Прокуратура Саратовской области начала проверку обстоятельств взрыва бытового газа и последующего пожара в многоквартирном доме на улице Космонавтов в Ершове. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
«Прокуратура Ершовского района организовала проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале прокуратуры Саратовской области. По предварительной информации, около 14:30 по местному времени (13:30 мск) в аварийно-диспетчерские службы поступило сообщение о хлопке газа на пятом этаже дома №11 по улице Космонавтов.
В администрации Ершовского района уточнили, что после взрыва начался пожар, который затронул три квартиры. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, пострадавших нет, все жители дома были оперативно эвакуированы. В региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание удалось быстро локализовать и распространения огня на другие части здания не произошло.
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