В Еманжелинске будут судить ОПГ, наводнившую область наркотиками

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Перед судом предстанут семь участников ОПГ
Перед судом предстанут семь участников ОПГ Фото:

В Еманжелинском горсуде Челябинской области рассмотрят дело в отношении семи участников ОПГ, специализировавшейся на торговле наркотиками. Они обвиняются в 32 эпизодах сбыта, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников преступной группы. Они обвиняются в совершении 32 преступлений, предусмотренных пп. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3, ст.30,п.п. „а“, „г“ ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Еманжелинский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Там отметили, что группировка действовала с января 2024 года по февраль 2025 года. Участники распространяли наркотики в Челябинске, Копейске, Миассе, Юрюзани, Южноуральске, Еманжелинске. Организация осуществлялась из-за границы.

Полиция накрыла группировку. При задержании из незаконного оборота были изъяты героин и мефедрон.

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В Еманжелинском горсуде Челябинской области рассмотрят дело в отношении семи участников ОПГ, специализировавшейся на торговле наркотиками. Они обвиняются в 32 эпизодах сбыта, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников преступной группы. Они обвиняются в совершении 32 преступлений, предусмотренных пп. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3, ст.30,п.п. „а“, „г“ ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Еманжелинский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Там отметили, что группировка действовала с января 2024 года по февраль 2025 года. Участники распространяли наркотики в Челябинске, Копейске, Миассе, Юрюзани, Южноуральске, Еманжелинске. Организация осуществлялась из-за границы. Полиция накрыла группировку. При задержании из незаконного оборота были изъяты героин и мефедрон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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