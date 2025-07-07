В Еманжелинске будут судить ОПГ, наводнившую область наркотиками

В Еманжелинском горсуде Челябинской области рассмотрят дело в отношении семи участников ОПГ, специализировавшейся на торговле наркотиками. Они обвиняются в 32 эпизодах сбыта, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников преступной группы. Они обвиняются в совершении 32 преступлений, предусмотренных пп. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3, ст.30,п.п. „а“, „г“ ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Еманжелинский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Там отметили, что группировка действовала с января 2024 года по февраль 2025 года. Участники распространяли наркотики в Челябинске, Копейске, Миассе, Юрюзани, Южноуральске, Еманжелинске. Организация осуществлялась из-за границы.
Полиция накрыла группировку. При задержании из незаконного оборота были изъяты героин и мефедрон.
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