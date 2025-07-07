FT: в Лихтенштейне начался кризис из-за антироссийских санкций

Правительство Лихтенштейна создало чрезвычайную рабочую группу для решения проблемы сотен трастовых фондов, деятельность которых оказалась парализована из-за санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в финансовом секторе страны.
Несколько трастовых организаций попали под ограничения из-за предполагаемых связей с гражданами России. «Речь идет о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», — сообщил юрист, работающий с несколькими трастовыми фондами, в беседе с газетой The Financial Times.
В издании отметили, что возникшая ситуация может негативно сказаться на финансовом имидже Лихтенштейна. Страна зарекомендовала себя как стабильная юрисдикция для инвесторов, однако нынешний кризис ставит под сомнение способность княжества защищать интересы клиентов в условиях геополитической нестабильности.
После наложения санкций на Россию управление финансовых рынков Лихтенштейна (FMA) рекомендовало управляющим прекратить сотрудничество с российскими клиентами после предупреждений США о риске вторичных санкций. Однако затем ограничило деятельность организаций. В результате этих мер, отмечает газета, директора трастов массово сложили свои полномочия, и многие фонды остались фактически без руководства. По правительственным данным, которые приводит FT, около 350 структур сейчас находятся в подвешенном состоянии, еще 40 организаций проходят процедуру ликвидации. Представители юридического сообщества и чиновники оценивают общее количество пострадавших фондов в пределах 800.
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