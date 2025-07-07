Путин запретил Apple препятствовать установке российского ПО

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Закон распространяется на все смартфоны и планшеты
Закон распространяется на все смартфоны и планшеты Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает Apple обеспечивать возможность установки и обновления российского магазина приложений RuStore. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

По данным РИА Новости, согласно новому закону, производители и продавцы мобильных устройств должны гарантировать пользователям возможность свободной установки и обновления RuStore, а также других приложений российских разработчиков. Закон распространяется на все смартфоны и планшеты, продаваемые на территории России.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает Apple обеспечивать возможность установки и обновления российского магазина приложений RuStore. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. По данным РИА Новости, согласно новому закону, производители и продавцы мобильных устройств должны гарантировать пользователям возможность свободной установки и обновления RuStore, а также других приложений российских разработчиков. Закон распространяется на все смартфоны и планшеты, продаваемые на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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