Путин запретил Apple препятствовать установке российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает Apple обеспечивать возможность установки и обновления российского магазина приложений RuStore. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
По данным РИА Новости, согласно новому закону, производители и продавцы мобильных устройств должны гарантировать пользователям возможность свободной установки и обновления RuStore, а также других приложений российских разработчиков. Закон распространяется на все смартфоны и планшеты, продаваемые на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.