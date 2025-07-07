Министр Алиханов анонсировал первый в истории зимний ИННОПРОМ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мероприятие на время сменит прописку - зимний вариант пройдет в Эр-Рияде
Мероприятие на время сменит прописку - зимний вариант пройдет в Эр-Рияде Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Организаторы международной промышленной выставки ИННОПРОМ анонсировали расширение формата мероприятия. В феврале 2026 года планируется провести так называемый «выездной ИННОПРОМ». В качестве площадки выбран город Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

«В феврале следующего года мы планируем организовать Эр-Рияде в формате „выездного ИННОПРОМА“ многоотраслевую бизнес-миссию и экспозицию технологичных российских компаний. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны наших саудовских партнеров», — заявил на полях ИННОПРОМа в Екатеринбурге министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По информации организаторов, новый зимний формат будет использован для демонстрации российских технологий, а также для укрепления дружбы и деловых отношений между двумя странами. Также немаловажным станет реализация совместных промышленных проектов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организаторы международной промышленной выставки ИННОПРОМ анонсировали расширение формата мероприятия. В феврале 2026 года планируется провести так называемый «выездной ИННОПРОМ». В качестве площадки выбран город Эр-Рияд в Саудовской Аравии. «В феврале следующего года мы планируем организовать Эр-Рияде в формате „выездного ИННОПРОМА“ многоотраслевую бизнес-миссию и экспозицию технологичных российских компаний. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны наших саудовских партнеров», — заявил на полях ИННОПРОМа в Екатеринбурге министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По информации организаторов, новый зимний формат будет использован для демонстрации российских технологий, а также для укрепления дружбы и деловых отношений между двумя странами. Также немаловажным станет реализация совместных промышленных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...