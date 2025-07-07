Организаторы международной промышленной выставки ИННОПРОМ анонсировали расширение формата мероприятия. В феврале 2026 года планируется провести так называемый «выездной ИННОПРОМ». В качестве площадки выбран город Эр-Рияд в Саудовской Аравии.
«В феврале следующего года мы планируем организовать Эр-Рияде в формате „выездного ИННОПРОМА“ многоотраслевую бизнес-миссию и экспозицию технологичных российских компаний. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны наших саудовских партнеров», — заявил на полях ИННОПРОМа в Екатеринбурге министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
По информации организаторов, новый зимний формат будет использован для демонстрации российских технологий, а также для укрепления дружбы и деловых отношений между двумя странами. Также немаловажным станет реализация совместных промышленных проектов.
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