Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения на свою жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Действия израильских спецслужб были своевременно выявлены
Действия израильских спецслужб были своевременно выявлены Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль предпринимал попытку покушения на его жизнь. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да, они пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось», — ответил на соответствующий вопрос Пезешкиан. По его словам, действия израильских спецслужб были своевременно выявлены.

Обвинения прозвучали на фоне серьезного обострения отношений между Ираном и Израилем. В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против иранских объектов, обвинив Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы. В результате авиаударов и диверсионных рейдов были атакованы атомные объекты, военные базы и инфраструктура, связанная с иранской ядерной программой.

В ответ Иран предпринял серию атак на израильские и американские объекты. 22 июня США нанесли однократный удар по иранским ядерным объектам. Уже 23 июня Тегеран ответил ракетным ударом по американской базе Эль-Удейд в Катаре. При этом иранская сторона заявила о нежелании дальнейшей эскалации конфликта. Сейчас стороны достигли предварительной договоренности о перемирии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль предпринимал попытку покушения на его жизнь. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Да, они пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось», — ответил на соответствующий вопрос Пезешкиан. По его словам, действия израильских спецслужб были своевременно выявлены. Обвинения прозвучали на фоне серьезного обострения отношений между Ираном и Израилем. В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против иранских объектов, обвинив Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы. В результате авиаударов и диверсионных рейдов были атакованы атомные объекты, военные базы и инфраструктура, связанная с иранской ядерной программой. В ответ Иран предпринял серию атак на израильские и американские объекты. 22 июня США нанесли однократный удар по иранским ядерным объектам. Уже 23 июня Тегеран ответил ракетным ударом по американской базе Эль-Удейд в Катаре. При этом иранская сторона заявила о нежелании дальнейшей эскалации конфликта. Сейчас стороны достигли предварительной договоренности о перемирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...