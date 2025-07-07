Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения на свою жизнь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль предпринимал попытку покушения на его жизнь. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Да, они пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось», — ответил на соответствующий вопрос Пезешкиан. По его словам, действия израильских спецслужб были своевременно выявлены.
Обвинения прозвучали на фоне серьезного обострения отношений между Ираном и Израилем. В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против иранских объектов, обвинив Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы. В результате авиаударов и диверсионных рейдов были атакованы атомные объекты, военные базы и инфраструктура, связанная с иранской ядерной программой.
В ответ Иран предпринял серию атак на израильские и американские объекты. 22 июня США нанесли однократный удар по иранским ядерным объектам. Уже 23 июня Тегеран ответил ракетным ударом по американской базе Эль-Удейд в Катаре. При этом иранская сторона заявила о нежелании дальнейшей эскалации конфликта. Сейчас стороны достигли предварительной договоренности о перемирии.
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