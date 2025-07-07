В доме, где живет многодетная семья в Златоусте (Челябинская область), упал потолок. Как сообщили в пресс-службе «Народного фронта», управляющая компания (УК) дома расположена в Московской области.
«В доме жительницы Златоуста на улице Северной, 2, где она живет с тремя детьми, обрушился потолок. „Портал в небо“ появился у соседей, семья боится, что скоро разрушения пойдут и у них в квартире», — сообщила пресс-служба «Народного фронта» на своих ресурсах.
Жители посетовали, что УК «Укико» из Подмосковья не отвечает на их обращения, хотя присылают большие счета за обслуживание. В городе насчитали около 150 ветхих домов, жители которых ждут расселения на протяжении многих лет. «Народный фронт» потребовал от местных властей срочно расселить опасный дом. Заявление ушло и в прокуратуру.
При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии города. Ответ готовится, и будет опубликован, когда поступит.
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