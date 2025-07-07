В доме с многодетной семьей в Златоусте рухнул потолок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потолок в аварийном доме не выдержал и обвалился
Потолок в аварийном доме не выдержал и обвалился Фото:

В доме, где живет многодетная семья в Златоусте (Челябинская область), упал потолок. Как сообщили в пресс-службе «Народного фронта», управляющая компания (УК) дома расположена в Московской области.

«В доме жительницы Златоуста на улице Северной, 2, где она живет с тремя детьми, обрушился потолок. „Портал в небо“ появился у соседей, семья боится, что скоро разрушения пойдут и у них в квартире», — сообщила пресс-служба «Народного фронта» на своих ресурсах.

Жители посетовали, что УК «Укико» из Подмосковья не отвечает на их обращения, хотя присылают большие счета за обслуживание. В городе насчитали около 150 ветхих домов, жители которых ждут расселения на протяжении многих лет. «Народный фронт» потребовал от местных властей срочно расселить опасный дом. Заявление ушло и в прокуратуру.

При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии города. Ответ готовится, и будет опубликован, когда поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В доме, где живет многодетная семья в Златоусте (Челябинская область), упал потолок. Как сообщили в пресс-службе «Народного фронта», управляющая компания (УК) дома расположена в Московской области. «В доме жительницы Златоуста на улице Северной, 2, где она живет с тремя детьми, обрушился потолок. „Портал в небо“ появился у соседей, семья боится, что скоро разрушения пойдут и у них в квартире», — сообщила пресс-служба «Народного фронта» на своих ресурсах. Жители посетовали, что УК «Укико» из Подмосковья не отвечает на их обращения, хотя присылают большие счета за обслуживание. В городе насчитали около 150 ветхих домов, жители которых ждут расселения на протяжении многих лет. «Народный фронт» потребовал от местных властей срочно расселить опасный дом. Заявление ушло и в прокуратуру. При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии города. Ответ готовится, и будет опубликован, когда поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...