На место происшествия выехали экстренные службы (архивное фото)
Взрыв произошел в одной из жилых многоэтажек, расположенных в центральной части Курска. Пострадал как минимум один человек.
Взрыв случился в жилой многоэтажке в центре Курска на улице Марата. На место происшествия выехали экстренные службы. Информация о других пострадавших уточняется. Официальных данных пока нет.
Взрыв в жилом доме в центре Курска
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