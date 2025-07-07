Взрыв произошел в жилой многоэтажке в центре Курска. Фото

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На место происшествия выехали экстренные службы (архивное фото)
На место происшествия выехали экстренные службы (архивное фото) Фото:

Взрыв произошел в одной из жилых многоэтажек, расположенных в центральной части Курска. Пострадал как минимум один человек.

Взрыв случился в жилой многоэтажке в центре Курска на улице Марата. На место происшествия выехали экстренные службы. Информация о других пострадавших уточняется. Официальных данных пока нет. 

Взрыв в жилом доме в центре Курска
Взрыв в жилом доме в центре Курска
Фото:

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Взрыв произошел в одной из жилых многоэтажек, расположенных в центральной части Курска. Пострадал как минимум один человек. Взрыв случился в жилой многоэтажке в центре Курска на улице Марата. На место происшествия выехали экстренные службы. Информация о других пострадавших уточняется. Официальных данных пока нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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