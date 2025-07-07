Трамвай будущего, роботы и самолеты: в Екатеринбурге отгремел первый день «Иннопрома»

В Екатеринбурге завершился первый день международной промышленной выставки «Иннопром», который был необычным. Гости форума увидели трамвай будущего, самолет, аналогичный Cessna, хинкальный автомат и другие интересные экспонаты. URA.RU собрало главное (для тех, кто пропустил онлайн-трансляцию).
Утром у входа в ЭКСПО образовались уже традиционные пробки. Очереди начинались уже от поворота к комплексу. Взлетели и цены на такси. Ожидается, что так будет до конца недели.
На стенде Свердловской области посетителей ждали автомат по производству хинкалей, тренажер для студентов — будущих криминалистов, там же показали экосистему «Космос». Научный центр «НАМИ» представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta. А в переходах между павильонами продавали продукцию региона — подносы, ежедневники и прочее.
Не обходится выставка и без VIP. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов начал день с Российско-Китайского круглого стола по теме городского планирования и строительства с участием вице-мэра по транспорту Рустама Галямова, замглавы города Марины Фадеевой и руководителя департамента молодежной политики Артема Николаева. Врио свердловского губернатора Денис Паслер вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым и гендиректором компании «Киберсталь» Станиславом Великим принял участие в подписании специального инвестиционного контракта. Замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова выступила на дискуссии «Синхронизация образования и рынка труда на пути к технологическому лидерству». Она заявила, что скоро детей начнут готовить к будущей профессии с пяти лет.
Башкирская содовая компания показала новую упаковку для своего продукта — в металлическом контейнере. Бренд Voyah продемонстрировал представительский седан Voyah Passion EVR. Его начнут производить в третьем квартале 2025 года на первом в России заводе по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Машина обойдется в 5,59 млн рублей.
Большой ажиотаж у гостей вызвал робот Арди. По словам авторов, он способен изображать 600 эмоций, читать стихи, водить экскурсии. Кроме того, он слышит вопросы и речь в целом. Другие разработчики показали трехсекционный низкопольный трамвай с цельнонесущим стальным кузовом, усиленным современными композитными материалами. Трамвай рассчитан на перевозку до 308 человек.
Русский аналог Cessna — учебно-тренировочный самолет Tango — продемонстрировала компания Spectra Aircraft (S7 Group). Он позиционируется как отечественный аналог популярной американской модели. Самолет ориентирован на подготовку пилотов для гражданской авиации. Борт может достигать до 245 километров в час. А «Ростелеком» на «Иннопроме» подписал ряд соглашений, касающихся перехода уральских компаний на использование мобильных устройств на ОС «Аврора» («Россети Урал»), внедрение отечественного оборудования и софта в банковскую сферу («УБРиР»), применение ИИ в строительной отрасли («Крона»), а также появления цифровых платформенных решений для поддержки бизнеса и промышленности («Экосистема Космос»).
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