Что известно о самоубийстве Старовойта: возможные проверки и показания против экс-главы Минтранса

Бывший глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой через несколько часов после увольнения с должности. По некоторым данным, он не выходил на связь с родными несколько дней, а умереть мог в ночь с 5 на 6 июля. При этом против экс-министра транспорта якобы велась проверка, которая должна была установить степень его причастности к хищениям бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Вероятно, Старовойта могли задержать уже вечером 7 июля. Все подробности, которые известны о самоубийстве бывшего главы Минтранса — в материале URA.RU.
«Достаточно давно»
Старовойт найден мертвым рядом с личным автомобилем в Одинцовском городском округе, на парковке у парка Малевича у деревни Раздоры, сообщили telegram-канале Baza. В сообщении канала указывается, что его тело было обнаружено в кустах неподалеку. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, чей комментарий приводит RTVI, самоубийство произошло «достаточно давно».
Следствие
Следователи устанавливают обстоятельства смерти Старовойта. На месте работают следственные органы ГСУ СК России по Московской области. Основная версия — самоубийство.
Не выходил на связь два дня
Последний раз Старовойт общался с родными два дня назад, сообщили в telegram-канале Baza со ссылкой на источники. 5 июля бывший министр транспорта приехал на соревнования к дочери, пробыл там меньше часа, обнял ее и уехал. Отмечается, что мужчина был в поникшем состоянии. После этого на связь с родными Старовойт не выходил.
Показания против Старовойта
Против Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который руководил регионом сразу после того, как сам Старовойт перешел в правительство. Смирнов является фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на фортификационные сооружения в Курской области. Об этом сообщили в РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Бывшие подчиненные Старовойта также дали показания против него. Они также проходят по делу о хищении, сообщили в RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Возможное задержание
В отношении Старовойта действительно велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений. Это отметил источник в правоохранительных органах в беседе с РБК.
Сотрудники СК России могли уже вечером 7 июля задержать и доставить на вопрос бывшего министра транспорта. Об этом сообщили в RT со ссылкой на источники. Отмечается, что ему могли предъявить обвинения в многомиллионных хищениях.
Умер более суток назад
Старовойт якобы мог умереть более суток назад, в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщил в беседе с Forbes источник, близкий к следственным органам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.