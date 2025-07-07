СК завел дело на экс-замглавы Росгвардии по факту злоупотребления полномочиями

В отношении бывшего первого замдиректора Росгвардии Виктора Стригунова возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и получения взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ по итогам совместной работы с Департаментом военной контрразведки ФСБ и Главным управлением собственной безопасности Росгвардии.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Стригунова», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком».
По данным следствия, Стригунов поручил своим подчиненным начать работы по возведению учебного центра МВД в Кемеровской области, несмотря на установленные ограничения, связанные с использованием выделенного земельного участка. В результате этих действий условия заключенного контракта были нарушены, что повлекло за собой нанесение государству имущественного ущерба, превышающего два миллиарда рублей. Кроме того, следствие установило, что в 2012–2014 годах Стригунов получил взятки на сумму более 66 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за покровительство при исполнении государственных контрактов.
Как заявили в СК, многомиллионный контракт на строительство центра был заключен между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» в сентябре 2014 года. Контроль за реализацией проекта осуществлял лично Стригунов. Несмотря на выявленные ограничения по площади участка и его расположению рядом с аэропортом, он отдал распоряжение начать строительство объекта. В результате учебный центр не был введен в эксплуатацию, а государству нанесен ущерб в особо крупном размере.
Ранее генерал-полковник Виктор Стригунов, до этого занимавший пост первого заместителя руководителя Росгвардии, был задержан в Москве по делу о превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ, пишет RT. Стригунову уже предъявлено официальное обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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