Названа возможная причина самоубийства Романа Старовойта

РЕН ТВ: причиной самоубийства Старовойта могло стать уголовное дело
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Роман Старовойт был найден мертвым в собственном доме
Роман Старовойт был найден мертвым в собственном доме Фото:
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Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Предполагаемой причиной самоубийства бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта могло стать уголовное дело о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает источник.

По данным источника «РЕН ТВ», незадолго до трагедии бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, сменивший Старовойта на посту главы региона, дал показания против экс-министра транспорта. Смирнов стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

Напомним, Роман Старовойт был найден мертвым в собственном доме в Одинцовском городском округе Московской области. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта указом президента 7 июля 2025 года.

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Предполагаемой причиной самоубийства бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта могло стать уголовное дело о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает источник. По данным источника «РЕН ТВ», незадолго до трагедии бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, сменивший Старовойта на посту главы региона, дал показания против экс-министра транспорта. Смирнов стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Напомним, Роман Старовойт был найден мертвым в собственном доме в Одинцовском городском округе Московской области. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта указом президента 7 июля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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