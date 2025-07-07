Стало известно, кто дал показания против экс-министра транспорта Романа Старовойта

RT: показания против Романа Старовойта дали его бывшие подчиненные
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Подчиненные Старовойта фигурируют в деле о хищении средств, сообщил RT
Подчиненные Старовойта фигурируют в деле о хищении средств, сообщил RT Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Показания против бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта дали его бывшие подчиненные. Об этом сообщил RT.

«Показания против Романа Старовойта дали его бывшие подчинённые», — написано в материале. Кроме того, отмечается, что сотрудники фигурируют в деле, связанном с присвоением денежных средств.

Ранее сообщалось, что бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в своем автомобиле в Одинцово. По данным источников, его могли задержать и предъявить обвинения в многомиллионных хищениях уже 7 июля. Предварительно причиной самоубийства Старовойта могли стать показания бывших подчиненных и экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, также проходящих по делу о хищении государственных средств.

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Показания против бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта дали его бывшие подчиненные. Об этом сообщил RT. «Показания против Романа Старовойта дали его бывшие подчинённые», — написано в материале. Кроме того, отмечается, что сотрудники фигурируют в деле, связанном с присвоением денежных средств. Ранее сообщалось, что бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в своем автомобиле в Одинцово. По данным источников, его могли задержать и предъявить обвинения в многомиллионных хищениях уже 7 июля. Предварительно причиной самоубийства Старовойта могли стать показания бывших подчиненных и экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, также проходящих по делу о хищении государственных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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