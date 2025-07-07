Стало известно, кто дал показания против экс-министра транспорта Романа Старовойта

Показания против бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта дали его бывшие подчиненные. Об этом сообщил RT.
«Показания против Романа Старовойта дали его бывшие подчинённые», — написано в материале. Кроме того, отмечается, что сотрудники фигурируют в деле, связанном с присвоением денежных средств.
Ранее сообщалось, что бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в своем автомобиле в Одинцово. По данным источников, его могли задержать и предъявить обвинения в многомиллионных хищениях уже 7 июля. Предварительно причиной самоубийства Старовойта могли стать показания бывших подчиненных и экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, также проходящих по делу о хищении государственных средств.
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