Покончившего с собой экс-главу Минтранса могли задержать вечером 7 июля

Сотрудники Следственного комитета России могли задержать экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта уже сегодня вечером, 7 июля, и доставить его на допрос. Ему планировалось предъявить обвинения в хищениях на крупные суммы. Об этом сообщают осведомленные источники.
«Старовойт мог быть уже сегодня вечером задержан сотрудниками СК и доставлен на допрос. Там ему были бы предъявлены обвинения в многомиллионных хищениях», — пишет RT со ссылкой на свой источник.
Ранее в городе Одинцово в личном автомобиле было обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Согласно предварительным данным, причиной самоубийства Старовойта могли стать показания, предоставленные бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым. Смирнов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении государственных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, дал свидетельские показания, которые изобличали экс-министра транспорта.
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