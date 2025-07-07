Хинштейн подтвердил взрыв газа в жилом доме в центре Курска

В центре Курска на улице Марата, 21 произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Информацию подтвердил врио главы Курской области Александр Хинштейн. В результате происшествия пострадал один человек — 24-летний молодой человек получил поверхностные ожоги, его экстренно госпитализировали.
«Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошел взрыв. По предварительной информации пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги...» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Из-за взрыва частично разрушилась стена и балкон одного из этажей многоквартирного дома. На место происшествия выехали исполняющий обязанности главы города Курска и врио министра здравоохранения региона. Территорию вокруг здания оцепили, жильцов соседних квартир эвакуировали.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что инцидент, произошедший в жилом доме в центре Курска, был вызван взрывом бытового газа. В результате происшествия на одном из этажей здания оказались разрушены стены, а обломки конструкции обрушились на проезжую часть, расположенную на закрытой территории дома.
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