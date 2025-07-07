Стало известно, что взорвалось в Курске

Происшествие в многоэтажном доме в Курске произошло из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщил Следственный комитет.
«Причина ЧП в жилой многоэтажке в центре Курска — взрыв бытового газа», — сказано в сообщении. Также, по информации, из-за взрыва были разрушены стены на этаже, а обломки упали на проезд на закрытой территории здания.
Ранее СМИ сообщали, что в результате взрыва в жилом доме в центре Курска пострадал как минимум один человек. Инцидент произошел на закрытой территории здания, где разрушенные стены и обломки после взрыва бытового газа привели к повреждениям конструкций.
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