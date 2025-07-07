Стало известно, что взорвалось в Курске

СК: взрыв в Курске произошел из-за бытового газа
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В результате взрыва газа пострадал минимум один человек
В результате взрыва газа пострадал минимум один человек Фото:
новость из сюжета
В центре Курска взорвался газ

Происшествие в многоэтажном доме в Курске произошло из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Причина ЧП в жилой многоэтажке в центре Курска — взрыв бытового газа», — сказано в сообщении. Также, по информации, из-за взрыва были разрушены стены на этаже, а обломки упали на проезд на закрытой территории здания.

Ранее СМИ сообщали, что в результате взрыва в жилом доме в центре Курска пострадал как минимум один человек. Инцидент произошел на закрытой территории здания, где разрушенные стены и обломки после взрыва бытового газа привели к повреждениям конструкций.

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Происшествие в многоэтажном доме в Курске произошло из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщил Следственный комитет. «Причина ЧП в жилой многоэтажке в центре Курска — взрыв бытового газа», — сказано в сообщении. Также, по информации, из-за взрыва были разрушены стены на этаже, а обломки упали на проезд на закрытой территории здания. Ранее СМИ сообщали, что в результате взрыва в жилом доме в центре Курска пострадал как минимум один человек. Инцидент произошел на закрытой территории здания, где разрушенные стены и обломки после взрыва бытового газа привели к повреждениям конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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