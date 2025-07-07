Продюсер раскрыл истинную причину получения российского гражданства Лорак

Певица Ани Лорак (Каролина Куек — наст. имя) получила российское гражданство. Это совпало с тем, что концерты певицы начали массово отменять в России. В беседе с URA.RU продюсер Павел Рудченко пояснил, зачем артистке потребовался российский паспорт и сможет ли это «спасти» карьеру исполнительницы.
«Я знаю как минимум трех гражданок Украины, которые в этом году получили гражданство Российской Федерации. То есть они до последнего рассчитывали, что специальная военная операция закончится и все будет как и прежде. Видимо, эта мысль и не давала им совершить такой поступок. Но, разобравшись в ситуации, увидя, что если они не определятся, потеряют российский рынок, они и решились на такой шаг. Думаю, именно это явилось главным мотиватором для смены гражданства. Без российского рынка мероприятия в странах СНГ — жалкие копейки по сравнению с глобальным концертно-гастрольным рынком нашей страны», — пояснил эксперт.
Ани предлагали сменить гражданство еще в 2016 году. Тогда депутат Виталий Милонов хотел помочь в этом артистки, однако тогда ее представитель заявлял, что Лорак не собирается менять гражданство.
Интересно, что этой весной появилась информация о том, что Лорак тайно заменила украинский паспорт, писал Mash. Опровержения или подтверждения этой информации со стороны певицы не было.
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