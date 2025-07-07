Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал Уимблдона

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Самсонова продолжит борьбу за главный приз Уимблдона
Самсонова продолжит борьбу за главный приз Уимблдона Фото:

Российская теннисистка Людмила Самсонова обеспечила себе выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025 года. Она одержала победу над представительницей Испании Джессикой Бузас-Манейро в матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Самсоновой.

Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. За это время Людмила Самсонова выполнила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала девять из двенадцати возможных брейк-пойнтов. Ее соперница, Джессика Бузас-Манейро, отметилась тремя подачами навылет, восемью двойными ошибками и смогла реализовать три из двенадцати брейк-пойнтов.

В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей матча между польской спортсменкой Игой Швентек и датчанкой Кларой Таусон.

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Российская теннисистка Людмила Самсонова обеспечила себе выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025 года. Она одержала победу над представительницей Испании Джессикой Бузас-Манейро в матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Самсоновой. Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. За это время Людмила Самсонова выполнила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала девять из двенадцати возможных брейк-пойнтов. Ее соперница, Джессика Бузас-Манейро, отметилась тремя подачами навылет, восемью двойными ошибками и смогла реализовать три из двенадцати брейк-пойнтов. В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей матча между польской спортсменкой Игой Швентек и датчанкой Кларой Таусон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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