Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова обеспечила себе выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025 года. Она одержала победу над представительницей Испании Джессикой Бузас-Манейро в матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Самсоновой.
Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. За это время Людмила Самсонова выполнила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала девять из двенадцати возможных брейк-пойнтов. Ее соперница, Джессика Бузас-Манейро, отметилась тремя подачами навылет, восемью двойными ошибками и смогла реализовать три из двенадцати брейк-пойнтов.
В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей матча между польской спортсменкой Игой Швентек и датчанкой Кларой Таусон.
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