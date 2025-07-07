Молодой человек, пронесший гранату в ТЦ в Рязани, был уверен, что это муляж

В одном из баров Рязани рядом с торговым центром «Малина» произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб человек и еще трое получили тяжелые ранения. Как сообщают telegram-каналы, взрывное устройство в заведение принес 18-летний молодой человек. По его словам, он был уверен, что предмет является муляжом, и хотел продемонстрировать его друзьям.
«... гранату к бару в Рязани принёс 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж, и хотел показать друзьям», — пишет telegram-канал Shot. Взрыв гранаты произошел прямо в руке у молодого человека, конечность оторвало. Пострадавший помещен в отделение реанимации, где медики предпринимают все меры для спасения его жизни.
По предварительным данным, один из находившихся рядом молодых людей скончался на месте происшествия от полученных ранений. Еще двое посетителей бара получили множественные осколочные повреждения, их состояние оценивается как тяжелое, сейчас они госпитализированы.
Ранее очевидцы сообщили URA.RU, что неизвестный мужчина пронес на территорию торгового центра «Малина» в Рязани самодельное взрывное устройство. По словам свидетелей, мужчина пытался совершить подрыв. В результате взрыва сам злоумышленник погиб, также пострадали два человека. Инцидент произошел вблизи входа в супермаркет «Перекресток».
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