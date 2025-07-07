Из-за взрыва в рязанском торговом центре погиб один человек, еще два пострадали

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Неизвестный пронес в ТЦ самодельное взрывное устройство
Неизвестный пронес в ТЦ самодельное взрывное устройство Фото:
новость из сюжета
В Рязани рядом с ТРЦ произошел взрыв

Из-за взрыва в рязанском торговом центре «Малина» погиб один человек, еще два получили ранения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. По их словам, неизвестный принес в ТЦ самодельное взрывное устройство.

«Кто-то пришел с бомбой, хотел что-то подорвать, но подорвался сам. Он погиб, еще есть два пострадавших», — рассказал URA.RU один из очевидцев. По данным свидетелей, взорвалось самодельное устройство. Взрыв произошел около входа в продуктовый магазин «Перекресток».

Ранее telegram-каналы сообщали, что вблизи торгового центра «Малина» в Рязани прогремел взрыв в одном из заведений общественного питания. Одному из пострадавших оторвало ногу. На месте работают бригады скорой медицинской помощи и спасательные службы.

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Из-за взрыва в рязанском торговом центре «Малина» погиб один человек, еще два получили ранения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. По их словам, неизвестный принес в ТЦ самодельное взрывное устройство. «Кто-то пришел с бомбой, хотел что-то подорвать, но подорвался сам. Он погиб, еще есть два пострадавших», — рассказал URA.RU один из очевидцев. По данным свидетелей, взорвалось самодельное устройство. Взрыв произошел около входа в продуктовый магазин «Перекресток». Ранее telegram-каналы сообщали, что вблизи торгового центра «Малина» в Рязани прогремел взрыв в одном из заведений общественного питания. Одному из пострадавших оторвало ногу. На месте работают бригады скорой медицинской помощи и спасательные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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