Из-за взрыва в рязанском торговом центре погиб один человек, еще два пострадали

Из-за взрыва в рязанском торговом центре «Малина» погиб один человек, еще два получили ранения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. По их словам, неизвестный принес в ТЦ самодельное взрывное устройство.
«Кто-то пришел с бомбой, хотел что-то подорвать, но подорвался сам. Он погиб, еще есть два пострадавших», — рассказал URA.RU один из очевидцев. По данным свидетелей, взорвалось самодельное устройство. Взрыв произошел около входа в продуктовый магазин «Перекресток».
Ранее telegram-каналы сообщали, что вблизи торгового центра «Малина» в Рязани прогремел взрыв в одном из заведений общественного питания. Одному из пострадавших оторвало ногу. На месте работают бригады скорой медицинской помощи и спасательные службы.
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