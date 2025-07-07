В Екатеринбурге горит четырехэтажный склад: онлайн-трансляция

На улице Монтажников, 30а в Екатеринбурге загорелся большой склад. Общая площадь пожара больше 3500 квадратных метров. Все самое важное URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
22:01 «На улице Монтажников горит 4-этажное здание на 2 500 квадратах. Частично обрушилась кровля. На месте работают 36 специалистов и 16 единиц техники», — заявили в ведомстве.
22:02 Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратов. К тушению привлечены более 70 специалистов и 30 единиц техники.
22:10 На месте работают 36 специалистов и 16 единиц техники. Склад принадлежит компании «Кладовка», предлагают в аренду охраняемые боксы для хранения личных вещей, мебели, на время ремонта, товаров и оборудования.
22:23 Жители окрестных районов жалуются, что из-за пожара нечем дышать. Устойчивый запах гари.
22:25 Арендаторы помещений пытаются спасти свои товары. Судя по фото, это зажигалки.
22:30 На место пожара приехали арендаторы помещений.
22:36 Еще больше видео с места ЧП.
22:40 Роспотребнадзор проверит качество воздуха вблизи пожара. Врачи рекомендуют не открывать окна в домах.
23:01 Пожар не могут потушить уже более двух часов. На месте работают спасатели и пожарные.
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