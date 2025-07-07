Кадыров рассказал об отправке очередной группы добровольцев из Чечни на СВО

Кадыров: новая группа добровольцев из Чечни отправилась на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров рассказал о новой группе добровольцев
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев Фото:

Очередная группа добровольцев отправилась 7 июля из международного аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Среди патриотов Отечества — как жители Чеченской Республики, так и прибывшие из различных регионов России. Перед отправкой на СВО каждый из кандидатов на службу в легендарном спецназе „Ахмат“ МО РФ прошел у лучших в мире инструкторов курс подготовки, включающий в себя широкий спектр самых востребованных умений и навыков в боевых условиях, на базе кузницы героев — Российском университете спецназа имени президента России Владимира Путина», — отметил глава региона.

Кадыров уточнил, что добровольцы обеспечены всем необходимым для службы: экипировкой, инвентарем, а также расходами на обучение, проживание и питание, которые полностью взял на себя Фонд Кадырова. Кроме того, фонд компенсирует все дорожные расходы от региона добровольца до Грозного.

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Очередная группа добровольцев отправилась 7 июля из международного аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Среди патриотов Отечества — как жители Чеченской Республики, так и прибывшие из различных регионов России. Перед отправкой на СВО каждый из кандидатов на службу в легендарном спецназе „Ахмат“ МО РФ прошел у лучших в мире инструкторов курс подготовки, включающий в себя широкий спектр самых востребованных умений и навыков в боевых условиях, на базе кузницы героев — Российском университете спецназа имени президента России Владимира Путина», — отметил глава региона. Кадыров уточнил, что добровольцы обеспечены всем необходимым для службы: экипировкой, инвентарем, а также расходами на обучение, проживание и питание, которые полностью взял на себя Фонд Кадырова. Кроме того, фонд компенсирует все дорожные расходы от региона добровольца до Грозного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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