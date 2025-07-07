Москалькова: омбудсмен Азербайджана отреагировала на задержания россиян

Москалькова: Алиева пообещала принять меры для восстановления справедливости
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Россиян задержали в Азербайджане
Россиян задержали в Азербайджане Фото:

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева отреагировала на ее обращение по поводу задержания граждан РФ в Азербайджане и пообещала предпринять необходимые меры для восстановления справедливости. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я обратилась к своей коллеге Сабине Алиевой, уполномоченному по правам человека Республики Азербайджан, с просьбой проверить, принять в рамках ее компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — заявила Москалькова РИА Новости.

Татьяна Москалькова уточнила, что причиной обращения стали обращения родственников россиян, задержанных на территории Азербайджана. Она отметила, что российская сторона внимательно следит за ситуацией с задержаниями и рассчитывает на взаимодействие с омбудсменом Азербайджана для защиты прав граждан РФ.

После инцидента 27 июня в Екатеринбурге, когда были задержаны представители азербайджанской диаспоры, официальный Баку потребовал объективного расследования, а также отменил ряд совместных мероприятий с Россией. Тогда омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева также обращалась к российской стороне с просьбой проверить обстоятельства задержаний.

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Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева отреагировала на ее обращение по поводу задержания граждан РФ в Азербайджане и пообещала предпринять необходимые меры для восстановления справедливости. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Я обратилась к своей коллеге Сабине Алиевой, уполномоченному по правам человека Республики Азербайджан, с просьбой проверить, принять в рамках ее компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — заявила Москалькова РИА Новости. Татьяна Москалькова уточнила, что причиной обращения стали обращения родственников россиян, задержанных на территории Азербайджана. Она отметила, что российская сторона внимательно следит за ситуацией с задержаниями и рассчитывает на взаимодействие с омбудсменом Азербайджана для защиты прав граждан РФ. После инцидента 27 июня в Екатеринбурге, когда были задержаны представители азербайджанской диаспоры, официальный Баку потребовал объективного расследования, а также отменил ряд совместных мероприятий с Россией. Тогда омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева также обращалась к российской стороне с просьбой проверить обстоятельства задержаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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