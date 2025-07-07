Британия ввела санкции против россиян

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Санкции коснулись научно-исследовательского института
Санкции коснулись научно-исследовательского института Фото:

Власти Великобритания 7 июля 2025 года расширили санкционный список. ОНи включили в него двух российских граждан и одну организацию.

«Правительство Великобритании заявило, что оно заморозило активы и запретило поездки Алексею Викторовичу Ртищеву и Андрею Марченко, начальнику и заместителю начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России. Санкции связаны с применении химического оружия на Украине», — пишет Reuters.

Власти Канады 17 июня 2025 года расширили санкционный список, включив в него бывшую супругу президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Ограничения также коснулись ее нынешнего мужа Артура Очеретного.

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Власти Великобритания 7 июля 2025 года расширили санкционный список. ОНи включили в него двух российских граждан и одну организацию. «Правительство Великобритании заявило, что оно заморозило активы и запретило поездки Алексею Викторовичу Ртищеву и Андрею Марченко, начальнику и заместителю начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России. Санкции связаны с применении химического оружия на Украине», — пишет Reuters. Власти Канады 17 июня 2025 года расширили санкционный список, включив в него бывшую супругу президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Ограничения также коснулись ее нынешнего мужа Артура Очеретного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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