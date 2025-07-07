Баку отрицает сотрудничество с Россией

Министерство культуры Азербайджана опровергло подлинность документа о культурном сотрудничестве с Россией, распространившегося в соцсетях. Ведомство заявило, что не имеет отношения к этой инициативе и не готовило подобных материалов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Документ, который распространился в социальных сетях, не имеет отношения к Министерству культуры Азербайджана. Он является подделкой, и ведомство не готовило и не распространяло никаких материалов подобного содержания», — говорится на сайте издания Minval.az со ссылкой на заявление Минкульта Азербайджана. Ранее в интернете появился текст, якобы представляющий собой инициативу Министерства культуры Азербайджана. В нем Баку предлагал активизировать сотрудничество с Россией в культурной сфере, однако этот документ оказался фейком.
Ранее между Россией и Азербайджаном возникло напряжение после массовых задержаний граждан Азербайджана в Свердловской области, что привело к отмене всех совместных культурных мероприятий. Эти события стали частью общего курса Баку на пересмотр отношений с Москвой, несмотря на прежние заявления о стратегическом партнерстве между двумя странами.
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