В Госдуме отреагировали на отмену Азербайджаном культурных мероприятий с Россией

Затулин: реакция Азербайджана на задержание своих граждан в РФ гипертрофирована
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Реакция Баку на задержание своих граждан является изменением курса политики страны
Реакция Баку на задержание своих граждан является изменением курса политики страны Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Реакция Азербайджана на задержание своих граждан в Свердловской области, выразившаяся в отмене культурных мероприятий с Россией, является гипертрофированной и связана с общим курсом Баку на пересмотр отношений с Москвой. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать, поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. Это все только поводы, которым на правительственном уровне дается преувеличенное значение», — заявил Затулин в разговоре с «Лентой.ру».

По словам депутата, решение Минкультуры Азербайджана отменить все культурные мероприятия с Россией вызвано задержаниями азербайджанских граждан в Свердловской области, однако эта реакция преувеличивает масштаб событий. Он отметил, что Баку использует такие поводы, включая крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года, для демонстрации самостоятельности и продвижения своих интересов. Затулин подчеркнул, что Азербайджан поддерживал видимость дружеских отношений с Россией, пока это помогало решению Нагорно-Карабахского конфликта в свою пользу, но теперь стремится выйти из-под влияния Москвы.

Парламентарий также указал на двусмысленную внешнюю политику Баку, включая сотрудничество с Украиной и Израилем, несмотря на сложные отношения с Ираном. «Повод мог быть разный — самолет, облава на преступников и так далее. Важно, что это все гипертрофируется и подается как злая воля со стороны России, с которой надо пересматривать отношения», — добавил Затулин. По его мнению, действия Азербайджана отражают желание продемонстрировать независимость, но могут осложнить двусторонние отношения, несмотря на прежние заявления о стратегическом партнерстве.

В Екатеринбурге 27 июня были проведены массовые задержания граждан Азербайджана в связи с расследованием убийства торговца, произошедшего в 2001 году, а также ряда других преступлений, совершенных в предыдущие годы. Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к российским властям с требованием провести всестороннее и объективное разбирательство по данному инциденту. Позже задержанные признались в содеянном. Также Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия.

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Реакция Азербайджана на задержание своих граждан в Свердловской области, выразившаяся в отмене культурных мероприятий с Россией, является гипертрофированной и связана с общим курсом Баку на пересмотр отношений с Москвой. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать, поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. Это все только поводы, которым на правительственном уровне дается преувеличенное значение», — заявил Затулин в разговоре с «Лентой.ру». По словам депутата, решение Минкультуры Азербайджана отменить все культурные мероприятия с Россией вызвано задержаниями азербайджанских граждан в Свердловской области, однако эта реакция преувеличивает масштаб событий. Он отметил, что Баку использует такие поводы, включая крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года, для демонстрации самостоятельности и продвижения своих интересов. Затулин подчеркнул, что Азербайджан поддерживал видимость дружеских отношений с Россией, пока это помогало решению Нагорно-Карабахского конфликта в свою пользу, но теперь стремится выйти из-под влияния Москвы. Парламентарий также указал на двусмысленную внешнюю политику Баку, включая сотрудничество с Украиной и Израилем, несмотря на сложные отношения с Ираном. «Повод мог быть разный — самолет, облава на преступников и так далее. Важно, что это все гипертрофируется и подается как злая воля со стороны России, с которой надо пересматривать отношения», — добавил Затулин. По его мнению, действия Азербайджана отражают желание продемонстрировать независимость, но могут осложнить двусторонние отношения, несмотря на прежние заявления о стратегическом партнерстве. В Екатеринбурге 27 июня были проведены массовые задержания граждан Азербайджана в связи с расследованием убийства торговца, произошедшего в 2001 году, а также ряда других преступлений, совершенных в предыдущие годы. Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к российским властям с требованием провести всестороннее и объективное разбирательство по данному инциденту. Позже задержанные признались в содеянном. Также Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия.
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