06 июля 2025

Правительство РФ поддержит бизнес участников СВО из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поддержка будет оказана ветеранам и участникам СВО, которые планируют начать бизнес в сфере АПК
Поддержка будет оказана ветеранам и участникам СВО, которые планируют начать бизнес в сфере АПК Фото:

Правительство России направит почти 1,5 миллиона рублей на поддержку ветеранов и участников СВО из ХМАО, которые планируют начать собственный бизнес в агропромышленном комплексе (АПК). Данная информация содержится в распоряжении, которое было подписано 2 июля. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

В документе уточняется, что речь идет о распределении субсидий из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ. Средства выделяются для софинансирования расходных обязательств регионов по оказанию государственной поддержки ветеранам и участникам СВО, решившим заняться предпринимательской деятельностью в сфере АПК в 2025 году. «ХМАО — 1451 тыс. рублей», — сказано в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО приняло решение о расширении мер поддержки для предпринимателей региона. Планируется увеличение объема субсидий для производителей молочной продукции, а также выделение дополнительных финансовых средств на содержание водных путей.

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Правительство России направит почти 1,5 миллиона рублей на поддержку ветеранов и участников СВО из ХМАО, которые планируют начать собственный бизнес в агропромышленном комплексе (АПК). Данная информация содержится в распоряжении, которое было подписано 2 июля. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. В документе уточняется, что речь идет о распределении субсидий из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ. Средства выделяются для софинансирования расходных обязательств регионов по оказанию государственной поддержки ветеранам и участникам СВО, решившим заняться предпринимательской деятельностью в сфере АПК в 2025 году. «ХМАО — 1451 тыс. рублей», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО приняло решение о расширении мер поддержки для предпринимателей региона. Планируется увеличение объема субсидий для производителей молочной продукции, а также выделение дополнительных финансовых средств на содержание водных путей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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