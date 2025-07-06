Правительство РФ поддержит бизнес участников СВО из ХМАО

Правительство России направит почти 1,5 миллиона рублей на поддержку ветеранов и участников СВО из ХМАО, которые планируют начать собственный бизнес в агропромышленном комплексе (АПК). Данная информация содержится в распоряжении, которое было подписано 2 июля. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
В документе уточняется, что речь идет о распределении субсидий из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ. Средства выделяются для софинансирования расходных обязательств регионов по оказанию государственной поддержки ветеранам и участникам СВО, решившим заняться предпринимательской деятельностью в сфере АПК в 2025 году. «ХМАО — 1451 тыс. рублей», — сказано в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО приняло решение о расширении мер поддержки для предпринимателей региона. Планируется увеличение объема субсидий для производителей молочной продукции, а также выделение дополнительных финансовых средств на содержание водных путей.
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