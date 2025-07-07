07 июля 2025

Азербайджан оставил в заключении арестованных журналистов Sputnik

Бакинский суд оставил в силе арест журналистов Sputnik
© Служба новостей «URA.RU»
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Два российских журналиста остаются под арестом в Баку
Два российских журналиста остаются под арестом в Баку Фото:

Бакинский суд оставил в силе арест журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова, отклонив апелляции их адвокатов на изменение меры пресечения. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются в заключении», — говорится в сообщении издания.

Игорь Картавых и Евгений Белоусов были арестованы решением Хатаинского районного суда Баку в июне 2025 года на четыре месяца после полицейской операции в офисе Sputnik Азербайджан. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Ситуация вызвала интерес местных и международных СМИ, а ранее власти обсуждали возможное прекращение деятельности агентства в стране.

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Бакинский суд оставил в силе арест журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова, отклонив апелляции их адвокатов на изменение меры пресечения. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье». «Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются в заключении», — говорится в сообщении издания. Игорь Картавых и Евгений Белоусов были арестованы решением Хатаинского районного суда Баку в июне 2025 года на четыре месяца после полицейской операции в офисе Sputnik Азербайджан. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Ситуация вызвала интерес местных и международных СМИ, а ранее власти обсуждали возможное прекращение деятельности агентства в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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